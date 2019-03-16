استرجاع لوحة سرقت قبل 30 عامًا.. بالصدفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عادت لوحة قيمتها ملايين الدولارات للفنان ويليام دي كونينغ تعرض مرة أخرى من حيث بدأت، بعد أكثر من 30 عاما على سرقتها من متحف أريزونا.
ويعرض متحف جامعة أريزونا للفنون لمحة من لوحة "امرأة - مغرية" الأحد في فعاليته لجمع تبرعات قبل أن تخضع اللوحة لأعمال الترميم.
والذي اكتشف اللوحة هو تاجر تحف من نيو مكسيكو كان قد اشترى اللوحة الزيتية في 2017، وأدرك أنها نفس اللوحة المسروقة.
وأفادت المنظمة أوليفيا ميلر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي لا يزال يعمل على القضية، أفرج رسميا عن اللوحة وأعادها إلى المتحف في تشرين ثان/ نوفمبر.
وصرّحت الشرطة أن زوجين سرقا اللوحة بعد يوم من عيد الشكر في 1985.
وتعتبر اللوحة واحدة من السلسة الشهيرة للفنان الهولندي - الأميركي الذي ينتمي لمدرسة التعبير التجريدي والتي تتناول الجسد الأنثوي.
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