انت الان تتابع تفاصيل خبر الشرطة النيوزيلندية تطوق مستشفى بعد ورود بلاغ بتهديد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 11:48 صباحاً - طوّقت الشرطة النيوزيلندية، اليوم السبت، مستشفى في مدينة هاستينغز في خليج هوك شمالي البلاد؛ بسبب تهديد لم تحدد طبيعته.

وذكر موقع "newstalkzb" النيوزيلندي، أن الشرطة توجهت إلى المستشفى المشار إليه عقب تلقيها بلاغاً بخطر يتهدد هذا المستشفى.

وأوضحت متحدثة باسم الشرطة أن العمل مستمر للتأكد من مدى خطورة التهديد، وهذا ما حملها على تطويق المستشفى.

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وأفاق العالم أمس على مجزرة مروعة؛ بعد أن أقدم رجل مع آخرين على اقتحام مسجدين وإطلاق النار مباشرة على المصلين، مُردياً 51 قتيلاً، بينهم عرب آسيويون، فضلاً عن إصابة أكثر من 40 شخصاً.

وصباح اليوم بدأت محاكمة الإرهابي، ووجّهت له محكمة "كرايست تشيرش" الجزئية تهمة قتل واحدة، بعد جريمة نفّذها أمس قتل فيها 51 مسلماً بمعاونة إرهابيَّيْن آخرَين في مسجدين بنيوزيلندا.

ومن المفترض أن تُعقد جلسة ثانية للمتهم في هذه القضية يوم 5 أبريل المقبل، وهو واحد من بين 3 أشخاص اعتقلتهم الشرطة النيوزيلندية إثر المجزرة التي هزت العالم.