انت الان تتابع تفاصيل خبر الشرطة تطلق سراح أحد المتهمين بمجزرة نيوزيلندا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 11:48 صباحاً - أطلقت الشرطة النيوزيلندية سراح أحد الموقوفين الأربعة في الهجوم على المسجدين، الذي أودى بحياة 51 مسلماً، أمس الجمعة

وقالت الشرطة إنها اعتقلت أربعة متهمين بينهم امرأة ومنفذ الهجوم، وأطلقت سراح أحدهم بعد أن تبيّن أنه لا علاقة له بالهجوم بل وصل إلى المكان لمساعدة الشرطة.

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وذكرت الشرطة أن رجلين وامرأة تم توقيفهم عقب الهجوم بسبب آرائهم المتطرفة، لكنهم غير مدرجين على قائمة المطلوبين لا في نيوزيلندا ولا في مكان آخر.

واليوم السبت، مثل برنتون تارانت، منفّذ مجزرة نيوزيلندا، أمام المحكمة، حيث وُجهت إليه تهمة القتل في الهجوم البشع، ومن المفترض أن تُعقد جلسة ثانية للمتهم في هذه القضية يوم 5 أبريل المقبل.

وأفاق العالم أمس على مجزرة مروعة؛ بعد أن أقدم هذا الرجل مع آخرين على اقتحام مسجدين وإطلاق النار مباشرة على المصلين، مُردياً 51 قتيلاً، بينهم عرب آسيويون، فضلاً عن إصابة أكثر من 40 شخصاً.