شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 مسلحين في غارات جوية بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم السبت، مقتل 9 مسلحين في تدمير مركز عمليات لحركة "طالبان" جراء غارات جوية متعددة تم تنفيذها في إقليم أوروزجان بجنوب أفغانستان.

وقالت المصادر العسكرية التي لم تكشف عن هويتها - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - "إنه بعد عدة ساعات من مراقبة وتتبع مسلحي طالبان الذين يدخلون أحد المباني المعروفة بالتخطيط وتنفيذ هجمات ضد المدنيين الأفغان، تم تدمير المبنى عن طريق غارات جوية متعددة".

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، بما في ذلك طالبان على الغارات الجوية حتى الآن.