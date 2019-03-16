شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 مسلحين في غارات جوية بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المصادر العسكرية التي لم تكشف عن هويتها - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - "إنه بعد عدة ساعات من مراقبة وتتبع مسلحي طالبان الذين يدخلون أحد المباني المعروفة بالتخطيط وتنفيذ هجمات ضد المدنيين الأفغان، تم تدمير المبنى عن طريق غارات جوية متعددة".
من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، بما في ذلك طالبان على الغارات الجوية حتى الآن.
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