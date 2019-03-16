شكرا لقرائتكم خبر عن عمّان تعلن مقتل 3 أردنيين في حادثة نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن مدير إدارة الشؤون القنصلية في الخارجية الأردنية السفير عاهد سويدات غادر الأردن أمس متوجهًا إلى نيوزلاندا ، للتنسيق المباشر مع السلطات النيوزلندية حول الحدث ، و لضمان تلقي المصابين الأردنيين الرعاية الصحية الكاملة ، ولمتابعة والتحقيقات هناك.
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