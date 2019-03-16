من هو الإرهابي منفذ «هجوم نيوزيلندا»؟

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لم تتوافر العديد من التفاصيل والمعلومات عن حياة منفذ الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا، إلا أن البعض يرجح أن بعض الظروف التاريخية هي التي دفعته إلى ذلك

لم يكن هجوم المسجدين في نيوزيلندا كغيره من الأعمال الإرهابية التي هزت العالم على مدى تاريخ طويل من سفك الدماء، خاصة أن هناك العديد من التغيرات والظروف التي وضعت هذا الهجوم في نطاق مختلف عن توصيف العديد من الهجمات الإرهابية الأخرى. هجمات اليمين المتطرف على مستوى العالم اتسمت بالعدوانية الشديدة، إلا أن الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا كان، لا شك، واحدا من أكثر المشاهد الدموية إثارة لمشاعر الحزن والأسى على مستوى العالم، لا سيما أنه جاء بدم بارد وبوسائل مختلفة عن الأنماط العادية.

على الرغم من قلة المعلومات المتوافرة عن منفذ الهجوم، فإن هناك العديد من المؤشرات والتفاصيل التي تؤكد أفكاره الدموية والإرهابية، التي استمدها من تاريخ طويل، حاول سرده بعبارات وأسماء سجلها على أسلحته ومعداته المستخدمة في العمل الإرهابي. وزير الأوقاف ينعي شهداء نيوزيلندا: أبشع صور الإرهاب أسفر الهجوم الذي

على الرغم من قلة المعلومات المتوافرة عن منفذ الهجوم، فإن هناك العديد من المؤشرات والتفاصيل التي تؤكد أفكاره الدموية والإرهابية، التي استمدها من تاريخ طويل، حاول سرده بعبارات وأسماء سجلها على أسلحته ومعداته المستخدمة في العمل الإرهابي. وزير الأوقاف ينعي شهداء نيوزيلندا: أبشع صور الإرهاب أسفر الهجوم الذي نفذه مسلح أسترالي على مسجدين في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، عن مقتل ما لا يقل عن 49 شخصا، متخذا من وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لنشر مقطع فيديو يوثق هجومه الإرهابي على المصلين في المسجد. وحاولت العديد من وسائل الإعلام الدولية الحصول على معلومات أكبر بشأن القاتل الإرهابي، الذي وثق عمليته الإجرامية عبر بث حي على فيسبوك. الفيديو الخاص بالبث المباشر، نشر على صفحة تحمل اسم "برينتون تارانت" على موقعي تويتر وفيسبوك، إلا أنه من السابق لأوانه التأكد من أن مرتكب الحادث الإرهابي يحمل هذا الاسم من عدمه. ويُظهر مقطع الفيديو، المصور بكاميرا يبدو أنها مثبتة على جسم المسلح، رجلا ذا شعر قصير يتجه إلى مسجد النور في وسط مدينة كرايستشيرش، ويدخل المبنى ويطلق النار بشكل متكرر على المصلين وهو يتنقل من غرفة إلى أخرى. Advertisements وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية "العريضة"، التي نشرها القاتل عبر موقع تويتر، والتي تحدد دوافعه لارتكاب تلك الجريمة. ومن المفهوم أن الإرهابي الذي صور نفسه وهو يقتل المسلمين في مسجد في نيوزيلندا أصبح متطرفًا بعد سفره إلى كوريا الشمالية وباكستان، إلا أنه يصر على وصف نفسه بأنه "رجل أبيض من عائلة عادية". نيوزيلندا عن «اعتداء المسجدين»: يوم أسود في تاريخنا في البيان المكون من 74 صفحة بعنوان "البديل العظيم"، يعرض المسلح تفاصيل نيته مهاجمة المسلمين، ويحمل عنوان المستند نفس اسم نظرية المؤامرة التي نشأت في فرنسا، والتي تعتقد أن السكان الأوروبيين يتم تهجيرهم في أوطانهم من قبَل مجموعات المهاجرين ذات معدلات المواليد المرتفعة. وعرَّف المسلح نفسه بأنه رجل من مواليد أستراليا، عمره 28 عاما، من عائلة من الطبقة العاملة منخفضة الدخل. وقال تريسي جراي، وهو أحد الأشخاص الذين كانوا على صلة بالإرهابي، إن تارانت عمل مع الأطفال مدربا شخصيا في "بيج ريفر جيم" في نيو ساوث ويلز، بين عامي 2009 و2011، قبل أن يسافر على نطاق واسع عبر آسيا وأوروبا، وهي الرحلة التي يعتقد البعض أنها أسهمت في تحوله إلى التطرف. وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنه كسب بعض المال من بيتكوين، الأمر الذي ساعده على السفر إلى جميع أنحاء العالم، فانطلق تارانت في رحلة مدتها سبع سنوات في جميع أنحاء العالم، بعد وفاة والده رودني تارانت؛ بسبب مرض السرطان، والذي يبلغ من العمر 49 عامًا. جميع تلك الظروف تحالفت من أجل إرسال تارانت إلى مسلك الإرهاب والتطرف، وهو ما وضح من خلال كتاباته على سلاح الهجوم الإرهابي وخزائن الرصاص الخاصة به، والتي تناولت بعض التواريخ والمعارك التي جمعت بين المسلمين والأوروبيين بشكل عام. قتلى ومصابون في هجوم على مسجدين بنيوزيلندا ويعتقد أن تلك الرحلة هي التي أدت إلى تحوله إلى التطرف، وذلك على الرغم من أنه لم يكن لديه أي ميول لهذا الشأن قبل الحادث الإرهابي اليوم، بحسب وسائل الإعلام الدولية.

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