انت الان تتابع نيوزيلندا: «سفاح المسجدين» كان له هدف آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، السبت، تفاصيل جديدة بشأن نوايا المشتبه به الرئيسي في الهجوم على مسجدين بأسلحة نارية الجمعة. وكشف أرديرن أن الجاني كان ينوي مواصلة هجماته، لولا أن قبضت عليه الشرطة. وقالت للصحفيين في كرايست تشيرتش "كان الجاني متنقلا، وكان هناك سلاحان ناريان آخران في السيارة التي كان يركبها، ومن المؤكد أنه كان ينوي مواصلة هجومه"، وتم توجيه تهمة القتل إلى المشتبه به، الذي عرفته السلطات باسم برينتون هاريسون تارانت (28 عاما)، وهو أسترالي الجنسية، بحسب "سكاي نيوز".

وقالت أرديرن، إن من المرجح توجيه اتهامات أخرى له، وأوضحت الشرطة أن 49 قتلوا، بينما يجري علاج 42 بينهم طفل في الرابعة من عمره.ومثُل تارنت، السبت، أمام محكمة بالمدينة، حيث استمع مدرب اللياقة البدنية السابق والناشط اليميني، وهو مكبل اليدين ويرتدي قميصا أبيض يلبسه المعتقلون، إلى التهمة الموجهة إليه، وهو