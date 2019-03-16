نيوزيلندا: «سفاح المسجدين» كان له هدف آخر

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أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، السبت، تفاصيل جديدة بشأن نوايا المشتبه به الرئيسي في الهجوم على مسجدين بأسلحة نارية الجمعة. وكشف أرديرن أن الجاني كان ينوي مواصلة هجماته، لولا أن قبضت عليه الشرطة. وقالت للصحفيين في كرايست تشيرتش "كان الجاني متنقلا، وكان هناك سلاحان ناريان آخران في السيارة التي كان يركبها، ومن المؤكد أنه كان ينوي مواصلة هجومه"، وتم توجيه تهمة القتل إلى المشتبه به، الذي عرفته السلطات باسم برينتون هاريسون تارانت (28 عاما)، وهو أسترالي الجنسية، بحسب "سكاي نيوز".
وقالت أرديرن، إن من المرجح توجيه اتهامات أخرى له، وأوضحت الشرطة أن 49 قتلوا، بينما يجري علاج 42 بينهم طفل في الرابعة من عمره.ومثُل تارنت، السبت، أمام محكمة بالمدينة، حيث استمع مدرب اللياقة البدنية السابق والناشط اليميني، وهو مكبل اليدين ويرتدي قميصا أبيض يلبسه المعتقلون، إلى التهمة الموجهة إليه، وهو
وقالت أرديرن، إن من المرجح توجيه اتهامات أخرى له، وأوضحت الشرطة أن 49 قتلوا، بينما يجري علاج 42 بينهم طفل في الرابعة من عمره.
ومثُل تارنت، السبت، أمام محكمة بالمدينة، حيث استمع مدرب اللياقة البدنية السابق والناشط اليميني، وهو مكبل اليدين ويرتدي قميصا أبيض يلبسه المعتقلون، إلى التهمة الموجهة إليه، وهو لم يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة، وسيظل في السجن حتى مثوله مجددا أمام المحكمة في 5 أبريل.
واعتقلت السلطات النيوزيلندية 3 رجال وامرأة على خلفية الهجوم على المسجدين.
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