انت الان تتابع تنكيس العلم بقصر باكنجهام حدادا على ضحايا نيوزيلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
هجوم نيوزيلندا
نكّس قصر «باكنجهام»، اليوم الجمعة، العلم إلى المنتصف حدادا على أرواح ضحايا حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين في مدينة «كرايست تشيرش» الواقعة شرقي نيوزيلندا، ذكرت ذلك قناة «سكاي نيوز» البريطانية. جاء ذلك بعد أن أعلنت الشرطة النيوزيلندية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا، مشيرة إلى محاكمة مشتبه به، في تنفيذ الهجوم الإرهابي الذي شهدته المدينة، صباح غد السبت، أمام المحكمة المختصة بهذا الشأن.
وقال مفوض الشرطة، مايك بوش، في مؤتمر صحفي، إن «إجمالي الضحايا 49 قتيلا»، مشيرا إلى اتهام شخص واحد في أواخر العشرينيات بتهمة القتل، موضحا: «هناك شخص سوف يقاضى يوم الغد، وثمة اثنان آخران عثر بحوزتهما على أسلحة نحقق بصلتهما بالحادث»، مؤكدا أن «الهجوم كان مخططا له بعناية». وأدان
وقال مفوض الشرطة، مايك بوش، في مؤتمر صحفي، إن «إجمالي الضحايا 49 قتيلا»، مشيرا إلى اتهام شخص واحد في أواخر العشرينيات بتهمة القتل، موضحا: «هناك شخص سوف يقاضى يوم الغد، وثمة اثنان آخران عثر بحوزتهما على أسلحة نحقق بصلتهما بالحادث»، مؤكدا أن «الهجوم كان مخططا له بعناية».
وأدان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الجمعة، حادث إطلاق النار على مسجدين اثنين بمدينة "كرايست تشيرش" بشرق نيوزيلندا في أثناء صلاة الجمعة.
وقال موريسون، في تصريحات نقلها تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": «أود أن أعرب عن خالص عزائي للضحايا النيوزيلنديين المسلمين الذين لقوا حتفهم في هذا الهجوم الغاشم».
اقرأ أيضًا:
مفتي أستراليا ونيوزيلندا يدعو المسلمين لـ«ضبط النفس»
منفذ هجوم نيوزيلندا: أرضنا لن تصبح أبدا للغزاة
كانت هذه تفاصيل خبر تنكيس العلم بقصر باكنجهام حدادا على ضحايا نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.