تنكيس العلم بقصر باكنجهام حدادا على ضحايا نيوزيلندا

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هجوم نيوزيلندا

نكّس قصر «باكنجهام»، اليوم الجمعة، العلم إلى المنتصف حدادا على أرواح ضحايا حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين في مدينة «كرايست تشيرش» الواقعة شرقي نيوزيلندا، ذكرت ذلك قناة «سكاي نيوز» البريطانية. جاء ذلك بعد أن أعلنت الشرطة النيوزيلندية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا، مشيرة إلى محاكمة مشتبه به، في تنفيذ الهجوم الإرهابي الذي شهدته المدينة، صباح غد السبت، أمام المحكمة المختصة بهذا الشأن.

وقال مفوض الشرطة، مايك بوش، في مؤتمر صحفي، إن «إجمالي الضحايا 49 قتيلا»، مشيرا إلى اتهام شخص واحد في أواخر العشرينيات بتهمة القتل، موضحا: «هناك شخص سوف يقاضى يوم الغد، وثمة اثنان آخران عثر بحوزتهما على أسلحة نحقق بصلتهما بالحادث»، مؤكدا أن «الهجوم كان مخططا له بعناية». وأدان