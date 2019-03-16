فنزويلا: مادورو يشكل لواء عسكريا لمراقبة البنى التحتية للبلاد

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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة تشكيل لواء عسكري لمراقبة البنية التحتية العامة للمياه والكهرباء، بعد انقطاع التيار الكهربائي الشامل الذي شهدته البلاد أياما عدة.
وقال مادورو إن الفريق المكلف "الدفاع عن الخدمات الأساسية الإستراتيجية للدولة" ستكون مهمته ضمان أمن البنية التحتية ومراقبة صيانة المعدات.
واتهم الزعيم الاشتراكي الولايات المتحدة مجددا بالمسؤولية عن الانقطاع الشامل للكهرباء. وقال إن الولايات المتحدة هي مصدر "الهجمات المتتالية" ضد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في البلاد، وإن ذلك تم "بقيادة" جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في المقابل، يقول المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا، إن الإهمال وفساد الحكومة مسؤولان عن هذا الفشل.
وأثر انقطاع التيار الكهربائي الذي بدأ في 7 مارس/آذار على البلاد بأكملها لمدة ستة أيام تقريبا. وأكدت الحكومة الثلاثاء أن التيار تمت استعادته في كل أنحاء البلاد، لكن انقطاع الكهرباء في غرب فنزويلا كان لا يزال مستمرا.
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