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الان تتابع شاهد.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تظهر احترامها لأسر ضحايا هجوم المسجدين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
أظهرت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، احترامها لأسر ضحابا الهجوم الإرهابي على المسجدين، مرتدية غطاء رأس يشبه الحجاب الإسلامي، خلال زيارتها اليوم مركز “كانتربري” للاجئين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا.
ووصلت أرديرن، اليوم، إلى مدينة كرايست تشيرش، التي شهدت الهجوم الإرهابي، يوم أمس، على المسجدين، والتقت بممثلين عن مركز اللاجئين.
وفي حديثها أعربت رئيسة الوزراء عن “التعاطف والحب لكل المجتمعات المسلمة”.
وبدأت نيوزيلندا، اليوم، بدفن قتلاها بعد يوم من مقتل أكثر من 50 مصليا وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين على يد متطرف أسترالي، فيما وصفته أرديرن بأنه عمل إرهابي.
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