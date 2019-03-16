ديباجي: السعودية من أوائل الدول التي أنتبهت لخطر الإرهاب

قال المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم، إن ما حدث لهو محل إدانة و استنكار كل العالم والمسلمين خاصة ، فهو عملية إجرامية إرهابية جبانة والتي استهدفت مجموعة من المصلين في مسجد “النور” في نيوزيلندا أثناء أداء صلاة الجمعة.
وأضاف في مقال له: وهو يمثل صدمة للعالم والمسلمين وهو تأكيد على أن الاٍرهاب لا دين له ولا جنسية ولا وطن ولا مذهب ، فأينما وجد التطرّف وجد الإرهاب.
وتابع: من يلاحظ أن المملكة كانت من أوائل الدول التي أنتبهت لخطر الإرهاب وعملت للتصدي له وأخذت الإجراءات والخطوات للحد من خطره بعدما كانت من أوائل الدولة التي اكتوت بناره .
وواصل: قدمت الكثير والأموال من أجل محاربة الإرهاب في المنطقة والشواهد كثيرة ، كانت ومازالت عضو فاعل في مكافحة الارهاب في العالم ، أعلنت أن الإخوان منظمة إرهابية نظرا لارتباطها بالفكر الإخواني ، والذي يرتكزُ هذا الفكرُ على كتب فيها تكفير بواح ، مما أخرجهم من مرحلة الصحوة إلى مرحلة الإرهاب ، وأعلنت مقاطعة دولة قطر لارتباطها الوثيق وبالأدلة بالجماعات الإرهابية و المليشيات المتطرفة ، وهي رساله من قيادتها الحكيمه لمعرفة حقيقة هذا النظام وإمكانية تراجعه بعد أن وضعت بعض المطالَب ليتراجع لكن جدوى ، أعلنت مقاطعة إيران وجرمت كل المليشيات التابعة لها .
وأمضى: ولأنها ذات مكانة وثقل مؤثر في العالم الإسلامي أكدت أن رسالتها رسالة إنسانية ودينها دين التسامح والسلام والوسطي وأنها ستبقى منبر السلم والسلام ، وتدعوا للسلام و الاستقرار والأمن في العالم ، وهي رسالة تقدمها من أرض الحرمين للعالم وأنها تدعوا إلى الإسلام المعتدل الوسطي المنفتح على العالم الخالي من التطرّف والانحلال .
واستطرد: كما أنها تعلم وتؤكد دائما أن الإرهاب لا دين له ، لهذا لن تعزو ما حدث من عمل إرهابي اليوم إلى دين معين ، كما يعزو الغربيون الأفعال الإرهابية إلى الإسلام و عندما يكون الفاعل مسلما ، كما أنها لا تنظر للأمور بنظرة جماعية أو متطرفة أبدا .
واختتم: رحم الله من لقي ربه من المصلين الأبرياء في هذا الحادث الإرهابي الآثم وألهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان ، وباسمي واسم بلدي أقدم التعازي للشعب النيوزيلندي والعالم الإسلامي إثر هذه الحادثة الأليمة التي تمثل نموذجًا جديدًا لبث العداوة والعنصرية بين الديانات والمتصاعدة في العالم للأسف نتيجة الفكر المتطرف والراديكالي.
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