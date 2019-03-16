وفاة سعودي متأثراً بإصابته في هجوم نيوزيلندا

توفي المواطن السعودي، محسن الحربي، مساء أمس الجمعة، متأثراً بإصابته البالغة جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.

وأعلنت سفارة السعودية في ويلنغتون، في بيان، وفاة المواطن محسن الحربي، متأثراً بإصابته إثر الاعتداء الإرهابي الآثم في مدينة كرايس تشيرش.

وكان محسن المزيني الحربي، ظهر في مقاطع مصورة وهو "رافع إصبع السبابة"، وفي طريقه إلى العناية المركزة جراء إصابته بـ5 طلقات نارية، قبل أن يتوفى متأثراً بحراجه.

وقال فراس نجل "محسن الزيني" الحربي، في مداخلة مع قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، إن سلطات بلاده تواصلت معه من أجل إرجاع جثمان والده، وسرعة الإجراءات لدفنه بالمدينة المنورة.

وفي وقت سابق اليوم، قال فراس، إن "والده توفي، متأثراً بإصابته البالغة التي تعرض لها".

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وأضاف فراس لعدد من وسائل الإعلام بينها صحيفة "عكاظ": "والدي (61 عاماً)، يعمل في التجارة العامة كرجل أعمال، ويعيش في نيوزيلندا منذ 25 عاماً".

وتابع: "آخر مرة قدم فيها والدي إلى المملكة كانت قبل 3 سنوات حينما كان يؤدي العمرة برفقة زوجته".

وكانت السفارة السعودية لدى نيوزلندا أكدت وجود مواطنين سعوديين اثنين بين المصابين في الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين أثناء صلاة الجمعة.

وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية هجوماً إرهابياً صباح أمس الجمعة بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دامٍ خلف 50 قتيلاً.