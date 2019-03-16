التحركات المصرية تفشل مخططات الحمدين

أفشلت تحركات الحقوقيين مخططات تنظيم الحمدين الخبيثة ومحاولاته الفاشلة لتصعيد الإخوان في مصر ,

وتقدم المحامي المصري سمير صبري بـ5 بلاغات للنائب العام في القاهرة ونيابة أمن الدولة العليا، ضد مراكز ومؤسسات لحقوق الإنسان لتلقيها تمويلات من قطر من أجل نشر تقارير مشبوهة عن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأشار سمير صبري إلى أن هذه المراكز هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومركز ضحايا لحقوق الإنسان، ومركز المرصد العربي للحقوق والحريات، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان.

وأكد صبري في بلاغاته أن هذه المراكز تعمل في مصر من أجل نشر تلك التقارير المشبوهة، وتنفيذ مخطط تشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها، للحصول على دعم وتمويل من قطر.

وقال صبري أن هذه المراكز ارتكبت العديد من الجرائم التي تقع تحت طائلة العقاب، وذلك لتعاونها مع دولة قطر من خلال تمويلها لتلك المراكز بمبالغ مالية من أجل إصدار تقارير مشبوهة وغير صحيحة عن حالة حقوق الإنسان في مصر ونشر أخبار كاذبة وترويج الشائعات، وهو ما من شأنه إثارة البلبلة وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي وزعزعة استقرار الدولة.

وطالب سمير صبري بإصدار الأمر بغلق تلك المراكز ومنع المسؤولين عنها من السفر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وقدم صبري حوافظ مستندات مؤيدة لبلاغه.

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وأكد أن الدوحة أنفقت 115 مليون دولار خلال عام 2018 لدعم عدد من المنظمات المشبوهة العاملة في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان وتشويه صورة الدولة المصرية في الخارج وإطلاق تقارير مغلوطة عن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأكد سمير صبري في تصريحات نقلتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن دعم قطر للكيانات والتنظيمات الإرهابية في كثير من الدول، يُعد من أهم الأسباب القانونية التي أدت إلى رفع هذه الدعاوى الـ5 ضد مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان في مصر والتي تتلقى تمويلاً من قطر.

وبحسب صبري، فإنه في حالة إثبات تلقي هذه المنظمات تمويلاً من قطر، فمن حق الدولة أن تُغلق هذه المراكز والمنظمات، وتمنع القائمين عليها من السفر إلى الخارج، وتقديمهم لمحاكمة عادلة، وهو حق أصيل يقع ضمن صلاحيات الدول حفاظا على الأمن القومي.

وكانت الباحثة المصرية داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، كشفت في وقت سابق، أن اتخاذ المجتمع الدولي عقوبات رادعة ضد قطر من مجلس حقوق الإنسان وغيرها من الآليات الأممية هو تحدٍ صعب، خاصة وأن المال السياسي يحكم العملية، وهو ما يصعب فكرة اتخاذ خطوات ضد النظام القطري.

وأوضحت زيادة في تصريحات صحافية، أن هناك تقارير أمريكية أكدت أن قطر تمثل أبرز الدول الداعمة للإرهاب والإخوان، معتبرة أنها لم تخرج من فراغ بل هناك تحقيقات تم إجراؤها أثبتت أن حكومة الدوحة متورطة في دعم الإرهاب كأكثر دولة تقدم الدعم المالي واللوجيستي لهم.