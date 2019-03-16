إرتفاع موج المتوسط ورياح شمالية غربية .. تعرف توقعات الطقس في مصر اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إرتفاع موج البحر المتوسط، بالتزامن مع رياح شمالية غربية مثيرة للأتربة في سيناء .

وقالت الهيئة في النشرة الصادرة عنها، أن شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، ستشهد اليوم السبت، طقس معتدل، وسيميل للدفئ على شمال الصعيد وادفئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وحسب النشرة تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ووسط وجنوب سيناء .. لافتة إلى أن الرياح الشمالية الغربية ستنشط على أغلب الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط قالت النشرة أنه ستكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 19

شبين الكوم 13 19

طنطا 12 19

دمنهور 11 18

الإسكندرية 11 18

بلطيم 12 18

مطروح 11 18

السلوم 10 18

سيوة 11 21

بورسعيد 13 19

دمياط 13 19

الزقازيق 10 20

الإسماعيلية 10 20

السويس 12 20

العريش 12 19

رفح 12 18

رأس سدر 13 22

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نخل 05 18

نويبع 16 24

طابا 12 18

كاترين 04 15

الطور 14 22

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 14 25

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 21

بني سويف 11 22

المنيا 10 22

أسيوط 09 22

سوهاج 08 23

قنا 10 24

الأقصر 11 24

أسوان 14 26

أبوسمبل 11 25

الوادي الجديد 10 23

شلاتين 17 26

أبورماد 16 26

رأس حدربة 18 25

حلايب 19 24