مصادر طبية تكشف الحالة الصحية للدكتور مجدي يعقوب

كشفت مصادر طبية مصرية، الحالة الصحية للدكتور، مجدي يعقوب، رئيس مركز القلب في أسوان، بعد تضارب الأنباء عن تدهور صحته ونقله إلى العناية المركزة .

وقالت مصادر مقربة من الدكتور، مجدي يعقوب، بحسب موقع الوطن المصري، أن ما تردد هو شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول طبيب القلب مجدي يعقوب إلى العناية المركزة.

ووفق المصدر ذاته، فإن مجدي يعقوب في حالة صحية جيدة، حيث كان يباشر عمله في مركزه بأسوان حتى يوم الخميس، وسافر صباح الجمعة إلى لندن مستقلا طائرة الساعة التاسعة صباحًا.

وقال المصدر، أن يعقوب حضر اجتماعا كان مقررا له في لندن أمس الجمعة الساعة الثالثة مساء.

والدكتور مجدي حبيب يعقوب بروفيسور مصري بريطاني وجراح قلب بارز ولد في 16 نوفمبر 1935 في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بمصر لعائلة قبطية أرثوذكسية تنحدر أصولها من المنيا.