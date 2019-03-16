الأردن ينعى فقيده الثالث في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، ارتفاع عدد القتلى من الأردنيين في الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، إلى 3 بعد وفاة شخص صباح اليوم متأثراً بجراحه.
وقال مدير مركز العمليات في الوزارة سفيان القضاة إن السلطات الأردنية بعد أن تأكدت من نبأ وفاة المصاب قامت بإبلاغ ذويه على الفور.
وكانت الخارجية قد أفادت، الجمعة، بسقوط قتيلين أردنيين في هجوم نيوزيلندا الإرهابي، مؤكدة في الوقت ذاته وجود مصابين اثنين بحالة خطيرة.
وصرحت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، في وقت متأخر من الليلة الماضية، بأن السلطات تتابع تطورات العملية عبر غرفة عمليات مفتوحة لمساعدة المواطنين في نيوزيلندا.
واستنكرت السلطات الأردنية الحادث الإرهابي، مؤكدة موقف الأردن الرافض للإرهاب والاعتداء على الآمنين ودور العبادة، والاستهداف الغاشم والمتكرر للأبرياء الذي يُعد من أبشع صور الإرهاب، وأدانت وزارة الخارجية الأردنية الهجوم الإرهابي بأشد العبارات.
وقد مَثل الإرهابي برينتون هاريسون تارانت (28 عاماً)، أسترالي الجنسية، المسؤول الأول عن الهجوم الإرهابي، أمام محكمة جزئية في كرايستشيرش، التي أمرت بحبسه لحين عرضه على المحكمة العليا في الـ5 من أبريل/نيسان المقبل.
ولم يتحدث تارانت أمام المحكمة التي ظهر أمامها مكبل اليدين ومرتدياً ملابس السجن البيضاء، ولم يطلب محاميه الذي عينته المحكمة إطلاق سراحه بكفالة.
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