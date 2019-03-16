النائب العام السعودي يأمر باعتقال متجولين بأسلحة في أحياء سكنية

وجه النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع يحملون أسلحة نارية، ويتجولون بها داخل محافظة حوطة بني تميم جنوبي العاصمة الرياض.
وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، تضمن التوجيه استكمال جميع الإجراءات القانونية بحقهم بكل حزم في ضوء نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية المحددة للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأكد النائب العام، على أن "طمأنينة وسكينة المجتمع من أهم الأولويات التي يجب مراعاتها، ولا يسوغ المساس بها بأي حال من الأحوال".
وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام الأشخاص بإيقاف مركباتهم في وسط أحد الأحياء بحوطة بني تميم، وحمل الأسلحة النارية، ما أثار انزعاج المارة.
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