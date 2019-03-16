حملة الشيخة فاطمة العالمية تدشن مخيم زايد الخير في ساكرو الباكستانية

دشنت حملة الشيخة فاطمة الانسانية العالمية "مخيم زايد الخير" في مدينة ساكرو الباكستانية لعلاج الالاف من الاطفال والنساء باشراف كبار الاطباء من الامارات وباكستان تحت شعار "على خطى زايد" وفي إطار برنامج "كلنا امنا فاطمة".

ويأتي تدشين هذا المخيم، حسبما ذكرت مديرة الإتحاد النسائي العام بالإمارات، نورة السويدي، تزامنا مع الاحتفالات بيوم الطفل الاماراتي في رسالة حب وعطاء وتسامح لاطفال باكستان بغض النظر عن اللون او العرق او الديانة او الجنس او المذهب .

واضافت إن مخيم زايد الخير يهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الانساني بين الشباب وتأهيلهم كقادة لتمكينهم في خدمة الفئات المعوزة من الاطفال والنساء والمسنين اضافة الى تبني مبادرات صحية علاجية ووقائية واستحداث الشركات بين المؤسسات الحكومية والخاصة والغير ربحية .

وأكدت السويدي أن الامارات سباقة في مجال العمل الانساني الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي امتدت أياديه البيضاء بالخير والعطاء لكل محتاج في أي مكان في العالم، وواصلت هذا النهج من بعده قيادتنا الرشيدة حتى باتت دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر الدول المانحة للمساعدات الخارجية وتتولى قيادة المشاريع الانسانية بسواعد شبابها من أبناء زايد الخير والعطاء الذين نهجوا نهجه وخطوا خطاه في ميادين العمل الانساني العالمي لاسعاد المجتمعات ورقيه والذي يؤكد الدور الريادي للشباب من عيال زايد في مجال العمل الإنساني والتنموي محلياً وعالمياً، ويدعم رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب وبالاخص المراة في مجالات العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الانساني.

وثمنت السويدي الدور الإنساني والريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية فقد كانت في عهد الشيخ زايد طيب الله ثراه، الرائدة والمحفزة والمبادرة لكل عمل إنساني داخل الإمارات أو خارجها .