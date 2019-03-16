مفتي الهند يستنكر هجوم نيوزيلندا الإرهابي

أدان مفتي الديار الهندية الشيخ أبوبكر أحمد، الأمين العام لجمعية علماء أهل السنة والجماعة بعموم الهند، الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا، ما أسفر عن استشهاد 49 مصلياً وإصابة عشرات آخرين.

وقال الشيخ أبوبكر أحمد، في بيان "نستنكر أشد الاستنكار الأعمال الإرهابية الوحشية التي ارتكبها المجرمون ضد المصلين بمسجدين في نيوزيلندا، ونؤكد تضامن أهل الهند مع إخوانهم في مكافحة مثل هذه الأعمال البشعة".

كما طالب الشيخ أبوبكر أحمد، رئيس ومستشار جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية في الهند، حكومة نيوزيلندا بعرض المجرمين أمام العدالة، وأن تحقق جميع الضمانات لعدم تكرار هذه الأعمال ولحفظ الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أرضها، "سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بالمغفرة والرحمة والشفاء العاجل للمصابين".

ومثل الإرهابي برينتون هاريسون تارانت (28 عاماً)، أسترالي الجنسية، أمام محكمة جزئية في كرايستشيرش، التي أمرت بحبسه لحين عرضه على المحكمة العليا في الـ5 من أبريل/نيسان المقبل.

ولم يتحدث تارانت أمام المحكمة التي ظهر أمامها مكبل اليدين ومرتدياً ملابس السجن البيضاء، ولم يطلب محاميه الذي عينته المحكمة إطلاق سراحه بكفالة.