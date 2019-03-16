شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط أمريكي سابق يعترف: حاولت التجسس لحساب الصين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس (الجمعة) أن ضابطا سابقا بوكالة المخابرات الدفاعية اعترف بمحاولة التجسس لصالح الصين.

واتهم رون روكويل هانسن بمحاولة نقل معلومات عسكرية سرية أمريكية إلى الصين والحصول على «مئات الآلاف من الدولارات» مقابل عمله لحساب حكومة الصين.

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وقالت الوزارة إن المخابرات الصينية جندت هانسن في عام 2014.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) قد ألقى القبض على هانسن في يونيو وهو في طريقه إلى مطار سياتل تاكوما الدولي ليستقل طائرة إلى الصين.

ويواجه هانسن عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما. وسيصدر الحكم عليه في 24 من سبتمبر.