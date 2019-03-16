شكرا لقرائتكم وفد من الكونغرس إلى السودان.. للقاء مسؤولين حكوميين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدأ وفد من الكونغرس الأميركي زيارة للسودان، اليوم السبت، تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الحكوميين، بينهم رئيس الوزراء، محمد طاهر أيلا، ووزيرا الخارجية والعدل ومدير المخابرات.

كما يلتقي الرئيس عمر البشير، اليوم، مبعوث الرئيس الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ونائب وزير الخارجية الروسي بالقصر الرئاسي في الخرطوم.

وكان رئيس الوزراء السوداني قد أعلن، الأربعاء، تشكيلة حكومته التي ستتصدى لحل الأزمة الاقتصادية الخطيرة في البلاد التي أدت إلى تظاهرات تطالب برحيل البشير.

Advertisements

وبحسب حصيلة رسمية، قتل 31 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات، في حين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن القتلى بلغ عددهم 51.

وبدأت حركة الاحتجاج في 19 كانون الأول/ديسمبر بعد قرار الحكومة مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات.

كما تواجه البلاد تضخماً بلغت نسبته قرابة 70% بالقياس السنوي، وأزمة نقص كبير في العملات الأجنبية، علاوة على ارتفاع الأسعار ونقص في الأغذية والمحروقات.