نشر وسيم ضراغمة المصاب الأردني في حادثة هجوم نيوزيلندا الإرهابي فيديو له من المستشفى حيث يتلقى العلاج هو وابنته راجياً من المشاهدين الدعاء لهما.
وتفصيلاً، قال في مقطع نشرته قناة العربية: "أشعر بتعب شديد، أرجوكم أن تدعو لي ولابنتي بالشفاء على أمل أن تتحسن حالتها بسرعة".
وأضاف: أنشر الفيديو لأريكم أنني بخير تماماً". مقدماً شكره لأصدقائه على دعمه ومساندتهم له.
ووفقاً لصحيفة الغد الأردنية، فإن ضراغمة سافر إلى نيوزيلندا قبل 5 سنوات حيث يعمل هناك حلاقاً، وأصيب في المذبحة بـ4 رصاصات وابنته بـ3 رصاصات وحالتهما حرجة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مصاب أردني في هجوم نيوزيلندا الإرهابي يطلب الدعاء له ولابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.