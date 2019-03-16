فيديو.. مصاب أردني في هجوم نيوزيلندا الإرهابي يطلب الدعاء له ولابنته

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

نشر وسيم ضراغمة المصاب الأردني في حادثة هجوم نيوزيلندا الإرهابي فيديو له من المستشفى حيث يتلقى العلاج هو وابنته راجياً من المشاهدين الدعاء لهما.

وتفصيلاً، قال في مقطع نشرته قناة العربية: "أشعر بتعب شديد، أرجوكم أن تدعو لي ولابنتي بالشفاء على أمل أن تتحسن حالتها بسرعة".

وأضاف: أنشر الفيديو لأريكم أنني بخير تماماً". مقدماً شكره لأصدقائه على دعمه ومساندتهم له.

‏‫ووفقاً لصحيفة الغد الأردنية، فإن ضراغمة سافر إلى نيوزيلندا قبل 5 سنوات حيث يعمل هناك حلاقاً، وأصيب في المذبحة بـ4 رصاصات وابنته بـ3 رصاصات وحالتهما حرجة.