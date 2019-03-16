دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. لحظة القبض على مرتكب الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

كشفت مقاطع فيديو عملية إلقاء القبض على منفذ «مجزرة نيوزيلندا» التي راح ضحيتها 49 شخصًا على الأقل، موضحة أن سيارة هذا المتطرف كان بها 4 أسلحة، من المرجح أن يكون قد استخدمها في هذه الجريمة البشعة.

وأظهرت لقطات الفيديو، التي صورها شاهد عيان، شجاعة شرطي نيوزلندي، نجح في إنهاء رحلة الهروب لمنفذ الـ«مجزرة نيوزيلندا»، وأظهر مقطع الفيديو قيام رجلي شرطة بمحاصرة المشتبه به، بعد أن صدما سيارته، وجعلاها تعلق بين سيارتهما والرصيف. وفور الاصطدام، خرج الشرطيان من السيارة واقتربا من سيارة المشتبه به من جهة مقعد السائق، وهما يشهران سلاحيهما؛ ليقوم بعدها أحدهما بفتح باب السيارة والدخول بجسمه بشكل سريع.

وأوضح مصور الفيديو، الذي يدعى نيثان كامباس، أن عملية الاعتقال وقعت في شارع «بروجهام» بمدينة «كرايست تشيرش» في نيوزيلندا، موضحًا أن رجل الشرطة قام بإخراج ما بين 3 و4 أسلحة من السيارة أولًا، قبل أن يقوم بسحب المشتبه به خارجها ووضعه على الأرض، وما إن تم إخراج المسلح، حتى قام الشرطيان بتثبيته وتقييده، وفق ما ذكر موقع «ذا صن» البريطاني.

وقد أعلنت الشرطة النيوزيلندية أن حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي على المسجدين ارتفعت إلى 49 شخصًا على الأقل، فيما تتابعت الإدانات الدولية لهذا الهجوم الإرهابي، الذي كشف عن تقصير أمني واضح؛ لكون الإرهابي منفذ الهجوم أعلن الجريمة قبل فترة من تنفيذها.

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وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي، وقال بيان صادر عن الكرملين إن الرئيس بوتين بعث برقية تعزية إلى رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، أعرب فيها عن حزنه العميق ومواساته، مؤكدًا أن الهجوم على مواطنين مسالمين تجمعوا لأداء الصلاة، يظهر مدى وحشية المعتدين، آملًا في إنزال أشد العقاب بمنفذي الجريمة.

بدورها، وصفت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، الهجوم الإرهابي بأنه عمل عنف، يثير الغثيان. وقالت ماي، في تغريدة على حسابها على «تويتر»: «بالنيابة عن المملكة المتحدة، أقدم خالص التعازي لشعب نيوزيلندا بعد الهجوم الإرهابي المخيف الذي وقع بمدينة كرايست تشيرش. أدعو لمن تعرضوا لعمل العنف هذا المثير للغثيان بالرحمة».

من جانبها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تعازيها في ضحايا الهجوم الإرهابي. وكتب المتحدث باسم ميركل، شتيفن زايبرت، نقلًا عنها: «أتابع بصدمة كبيرة الأنباء من كرايست تشيرش.. أشاطر النيوزيلنديين الحزن على مواطنيهم، الذين تعرضوا للهجوم خلال أداء صلواتهم بسلام في مساجدهم، وقُتلوا بدافع الكراهية العنصرية». واستهل مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) جلسته اليوم بدقيقة صمت على أرواح الضحايا.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، أكدت أن بلادها «ترفض وتدين» تمامًا متطرفي العنف، الذين نفذوا إطلاق النار داخل مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن نيوزيلندا بلد للتنوع والرأفة والحب، ووطن لمن يشاركوننا قيمنا.. هذه القيمة التي أؤكد لكم أنها لن تتزعزع، ولا يمكن لها أن تتزعزع.