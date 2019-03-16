رئيسة وزراء نيوزيلندا توجه رسالة للمسلمين بالحجاب (صور)

كتبت- إيمان الحديدي

حرصت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم السبت، على ارتداء الحجاب، خلال زيارتها لمركز "كانتري" للاجئين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، احترامًا للمسلمين الذين راحوا ضحية الهجوم الإرهابي أمس، وإيصال رسالة وحدة إلى المجتمع الإسلامي في البلاد.

ووجهت رئيسة الوزراء رسالة إلى العالم الإسلامي قائلة: "هذه ليست نيوزيلندا التي نعرفها أريد أن أؤكد ذلك اليوم هذه ليست نيوزيلندا"، كما أعلنت أنه سيكون هناك تغيير كامل في قوانين حمل الأسلحة في البلاد، إضافة إلى التشديد المستمر على حماية المساجد والمسلمين.

وبحسب...