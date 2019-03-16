أعلنت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، السبت، أسماء أربعة من الشهداء المصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي.وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر، إنه استمرارا للتواصل مع السفير المصري طارق الوسيمي أكد أن السفارة المصرية تواصلت مع أهالي الضحايا وتمثلت الأسماء المؤكدة حتى الآن في أربعة شهداء.
وأسماء الضحايا هم (الشهيد منير سليمان 68 عامًا، الشهيد أحمد جمال الدين 68 عامًا، الشهيد أشرف المرسي، الشهيد أشرف المصري).
وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار متابعة الوزارة للحادث الإرهابي في...
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. مصر تعلن أربعة شهداء من مواطنيها في حادث نيوزيلندا الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.