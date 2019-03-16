بالأسماء.. مصر تعلن أربعة شهداء من مواطنيها في حادث نيوزيلندا الإرهابي

أعلنت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، السبت، أسماء أربعة من الشهداء المصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي.وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر، إنه استمرارا للتواصل مع السفير المصري طارق الوسيمي أكد أن السفارة المصرية تواصلت مع أهالي الضحايا وتمثلت الأسماء المؤكدة حتى الآن في أربعة شهداء.

وأسماء الضحايا هم (الشهيد منير سليمان 68 عامًا، الشهيد أحمد جمال الدين 68 عامًا، الشهيد أشرف المرسي، الشهيد أشرف المصري).

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار متابعة الوزارة للحادث الإرهابي في...