مساحتها ربع مساحة مصر والمسلمون يشكلون 1% من عدد سكانها...معلومات عن دولة نيوزيلاندا

كتب - محمد بشاري

قُتل 49 شخصا وأصيب العشرات أمس الجمعة في اعتداء ارهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا التي تتسم بانخفاض معدل الجريمة. وهذه بعض المعلومات عن الدولة ذات الطبيعة الجغرافية المتميزة:

1- نيوزيلندا دولة جزرية تقع في جنوب غرب المحيط الهادئ وتتألف من جزيرتين رئيسيتين (الجزيرة الشمالية والجزيرة الجنوبية) ومجموعة من الجزر الصغيرة عددها حوالي 600 جزيرة أبرزها جزيرة ستيوارت وجزر تشاتام.

2- تشكل نيوزيلندا جزءا من قارة زيلانديا وهي قارة صغيرة مغمورة تقارب في مساحتها نصف حجم أستراليا كانت قد غرق معظمها (93% منها) تدريجيا في أعماق المحيط الهادى.

3- تبلغ مساحة نيوزيلندا الإجمالية 268,838 كم2، وتحتل اليابسة فيها مساحة قَدرها 264,537 كم2، كما تصل مساحة المسطحات المائية فيها إلى 4,301 كم2، وهي تحتل المرتبة 77 بين دول العالم من حيث المساحة.

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4- غالبية سكان نيوزيلندا من أصل أوروبي (74%) ، بينما الماوري الأصليون هم أكبر أقلية 15%. يشكل الآسيويون وشعوب جزر المحيط الهادئ أيضاً مجموعات أقلية كبيرة ولا سيما في المناطق الحضرية. كما يبلغ نسبة المسلمين 1% من عدد السكان (4.794 مليون).

5- اللغة الأكثر شيوعاً هي الإنجليزية 96%.

6- تعد نيوزيلندا من البلدان المتقدمة حيث تصنف عالياً في التصنيفات الدولية في العديد من الموضوعات بما في ذلك التعليم والحرية الاقتصادية وانعدام الفساد. كما تصنف مدنها أيضاً باستمرار بين الأكثر ملاءمة للعيش في العالم.

7- إليزابيث الثانية هي ملكة نيوزيلندا وقائدة الدولة ويمثلها الحاكم العام. بينما يمارس السلطة السياسية التنفيذية مجلس الوزراء النيوزيلندي.