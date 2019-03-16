النشرة: حادث سير على طريق عام البرغلية صور وانقلاب سيارة عند مفرق البابلية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن حادث سير وقع على طريق عام البرغلية صور. كما أفاد بأن حادث سير وقع على مفرق البابلية عند مدخل الاوتوستراد واقتصرت الأضرار على الماديات.

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