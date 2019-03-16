منخفض جوّي يسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح يوم غد

اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن منخفضا جوّيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح يوم غد الأحد مما يؤدي الى طقس ماطر وبارد نسبياً، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائما مع انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 55 كم/س يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق وتتدنى مساءً لتلامس الـ1200 متر.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: غائم جزئيًا مع تساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1200 متر و ما فوق كما يتكوّن الضباب على المرتفعات ، يتحسن الطقس تدريجياً ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع بداية ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، نحذر من تكون الجليد ليلاً على الطرقات الجبلية فوق الـ1400 متر.

الإثنين: غائم جزئيّاً الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال دون تعديل يذكر على السّاحل، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.