نقولا بارك لابناء المتن الشمالي افتتاح جسري جل الديب وانطلياس

بارك النائب السابق نبيل نقولا، "لأبناء بلدتي جل الديب - بقنايا، مبروك لأنطلياس - النقاش، مبروك للمتن الشمالي، بافتتاح جسري جل الديب وانطلياس". وقال: " لقد أصبح لقضائنا مدخل ومخرج يليقان بأهلنا. شكرا فخامة الرئيس العماد ميشال عون، وقريبا سيبدأ العمل في جسر انطلياس- الساحة".

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