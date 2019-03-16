عبود: حق النازحين العودة الى بلدهم لان لبنان لا يؤمن لهم الحد الادنى من مقومات العيش

لفت الوزير السابق فادي عبود، ان جسري جل الديب الذين تمّ افتتاحهما اليوم، سيحلان موضوع زحمة السير بشكل كبير ولكن لن يحلا المشكلة بشكل كامل، موضحا ان بالسرعة التي تم فيها انجاز المشروع، وبالتكلفة غير الكبيرة، فيعتبر المشروع عمليا وسيحسن الوضع الاقتصادي في المتن وجل الديب بالتأكيد، ورأى ان الحل الاشمل لمشكلة السير في لبنان هو بالمراقبة الالكترونية لطرقاتنا، والاهم احترام القوانين ومنع تحويل طرقاتنا الى مواقف للسيارات وتمليكها لشركات الفاليه باركينغ".

وأكّد عبود في حديث اذاعي ان "دائما يجتهد اللبنانيون بحل مشكلاتهم، في النفايات والكهرباء، والتي تأتي مختلفة عن حلول كل البلدان الاخرى لهذه المشاكل نفسها، وهذا ينسحب ايضا على موضوع النازحين الذي نعمل على اختراع حل لا مثيل له لدى الدول التي تعاني من مشكلة نزوح مثل الاردن وتركيا، داعيا الى الذهاب للحلول المنطقية المتبعة في كل بلدان العالم، ولفت الى ان ما يحصل بين الافرقاء السياسيين في هذا الملف يثبت ان الافرقاء يقاربونه سياسيا وليس تقنيا وقانونيا ولا وطنيا، في حين ان من حقوق النازحين العودة الى بلدهم لان لبنان لا يؤمن ادنى مقومات العيش الكريمة لهم لعدم قدرته ، ومن الواضح ان هناك جو عالمي بابقائهم في دول اللجوء، وليس اعادتهم، وواجب المجتمع الدولي دعم لبنان ليتمكن من ولكن كيف يتم صرف هذه الاموال التي تأتينا من المجتمع الدولي، واين صرفت الاموال السابقة التي قدمت للبنان لتحمل عبئ النازحين، وتاريخ هيئة الاغاثة ليس واضحا في كيفية صرف المساعدات لنسلمها اليوم المساعدات الاتية ، وسأل المدعين بأن سوريا لا تريد اعادة النازحين، فهل نحل مشكلتنا بالنازحين بعدم الحوار مع النظام السوري؟ وبالنهاية سنكون كجبرين على فتح هذا الحوار لاننا متضررين اكثر من سوريا ببقاء النازحين عندنا.