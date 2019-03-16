الحجار: ملف مكافحة الفساد لن يغلق ولن نسمح بلفلفته

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "ملف مكافحة الفساد لن يغلق ولن نسمح بلفلفته. حصر مكافحته بالنواب العامين يعني بقلة من القضاة، مع إحترامنا لهم، أمر مثير للريبة وغير مفهوم. المكافحة الحقيقية للفساد تستوجب تضافر جهود الجميع والافادة من كل الطاقات الموجودة في الادارة والقضاء والامن".

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