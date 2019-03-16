ماريو عون: التضامن الحكومي هو الاساس ولكن الحقيقة يجب أن تقال

اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون، "ان التضامن الحكومي هو الاساس ، وعلى هذا الاساس تشكلت الحكومة وتأخرت 9 أشهر لتشكيلها، ولن نسمح بزعزعة هذا التضامن، لافتا الى ان الحقيقة التي ادلى بها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل يجب ان تقال، ولكن لن تؤدي الى كسر التضامن الحكومي".

وشدّد النائب عون في حديث اذاعي على "ان ملف النازحين السوريين لن يؤدي الى زعزعة استقرار الحكومة، فوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب يعد خطة بشأن النازحين ستعرض على طاولة مجلس الوزراء لتحقيق التضامن الحكومي حول هذا الملف، وننتظر ما سيحصل بعد مؤتمر بروكسل في هذا الاطار،" مؤكدا ان "نحن لسنا مع العودة الطوعية وترك الخيار للنازحين انفسهم والا سيختارون البقاء في لبنان، بل نحن مع العودة الامنة والتي يؤمن فيها ايضا الحريري، وهو اعلن موقفه في هذا الشأن في مؤتمر بروكسل".

وأشار النائب عون من جهة أخرى، الى ان "نحن على الحياد في ما خص معركة طرابلس الفرعية نتيجة العلاقة الجيدة مع تيار المستقبل ونحن لن نكون طرفا في المعركة،" وأكد ان "التيار الوطني الحر لا يسعى الى احتكار التعيينات الادارية مع مشروعية سعيه الى ايصال منتمين الى صفوفه الى الوظائف العامة، ولكن على ان يتم احترام معيار الكفاءة في التوظيف"، وختم بالتشديد على ان "قرارنا نهائي في التيار والتكتل في محاربة الفساد لان لا اموال من سيدر اذا لم يصل مستوى الفساد الى الصفر كما اعلن باسيل في ذكرى 14 آذار."