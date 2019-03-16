قرقاش: العلاقة بين الإسلاموفوبيا والإرهاب راسخة

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن مجزرة نيوزيلاندا "الإرهابية" تسلط الضوء على أهمية التصدي لظاهرة رهاب الإسلام "الإسلاموفوبيا" في العالم.

وفي تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، قال: "مجزرة نيوزيلاندا الإرهابية تسلط الضوء على أهمية التصدي ومعالجة ظاهرة الإسلاموفوبيا عالميا". وأضاف قرقاش "هذا وقت الحزن والأسف والتفكير، بالتأكيد إن العلاقة بين الإسلاموفوبيا والإرهاب راسخة".

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى".