التايمز: جريمة كرايست تشيرتش المروعة هي ثمار التعصب

شددت صحيفة "التايمز" البريطانية على أن "جريمة كرايست تشيرتش المروعة هي ثمار التعصب"، مشيرة إلى أن "القتل الشنيع لعشرات المصلين المسلمين في كرايست تشيرتش هو مثال على ثقافة كراهية الأجانب السامة التي تنمو مع وسائل الدعاية الرقمية"، مطالبة شركات التكنولوجيا العملاقة بأن "تقضي بسرعة على إمكانية استخدام منصاتها لتحقيق أغراض لا إنسانية".

وفي إشارة إلى تصريحات رئيسة وزراء نيوزيلندا عن أن المهاجرين هم نيوزيلنديون وليس غرباء، قالت الصحيفة إن "هؤلاء الذين تهدهم الكراهية ومعاداة الأجانب ليسوا خارجيين، بل مواطنونا ورفاهيتهم وسلامتهم لا تنفصل عن رفاهية وسلامة الآخرين في مجتمع حر. إنهم هم نحن".