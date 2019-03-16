شددت صحيفة "التايمز" البريطانية على أن "جريمة كرايست تشيرتش المروعة هي ثمار التعصب"، مشيرة إلى أن "القتل الشنيع لعشرات المصلين المسلمين في كرايست تشيرتش هو مثال على ثقافة كراهية الأجانب السامة التي تنمو مع وسائل الدعاية الرقمية"، مطالبة شركات التكنولوجيا العملاقة بأن "تقضي بسرعة على إمكانية استخدام منصاتها لتحقيق أغراض لا إنسانية".
وفي إشارة إلى تصريحات رئيسة وزراء نيوزيلندا عن أن المهاجرين هم نيوزيلنديون وليس غرباء، قالت الصحيفة إن "هؤلاء الذين تهدهم الكراهية ومعاداة الأجانب ليسوا خارجيين، بل مواطنونا ورفاهيتهم وسلامتهم لا تنفصل عن رفاهية وسلامة الآخرين في مجتمع حر. إنهم هم نحن".
كانت هذه تفاصيل خبر التايمز: جريمة كرايست تشيرتش المروعة هي ثمار التعصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.