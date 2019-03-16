دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الهجوم الإرهابي الّذي استهدف المصلّين في مسجدين بمدينة كريست تشيرش في نيوزيلندا، وأدّى إلى مقتل وإصابة العشرات من المصلّين، مطالبًا بـ"سرعة محاسبة المتورّطين في ارتكاب هذا الهجوم".
وشدّد في بيان، على أنّ "ممّا يزيد من فداحة هذه الجريمة الوحشية النكراء أنّها استهدفت مصلّين مسلمين أبرياء في دور العبادة، وهو ما يؤكّد من جديد أنّ الإرهاب لا دين له، ويعدّ مؤشّرًا على مدى التصاعد في حدّة ومدى التطرّف والكراهية الدينية لدى مرتكبي هذه الجريمة، مع انتهاكهم لحرمة الدم وقدسية المساجد".
وأكّد أبو الغيط "ضرورة العمل على تحقيق نقلة نوعية في الإجراءات المتّخذة على المستوى الدولي، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الخطوات الميدانية، من أجل مواجهة خطر الإرهاب في ظلّ ما تمثّله هذه الظاهرة البغيضة من تهديد متزايد لمستقبل الإنسانية، ومع التصاعد الملموس في حجم ونوعية العمليات الإرهابية، وارتفاع عدد الضحايا من الأبرياء في بقاع مختلفة من العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو الغيط طالب بسرعة محاسبة المتورطين في هجوم نيوزيلندا: الإرهاب لا دين له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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