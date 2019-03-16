سلطات فنزويلا تطلق سراح صحافي ألماني موقوف منذ أربعة أشهر

أطلقت السلطات الفنزويلية سراح الصحافي الألماني بيلي سيكس الذي أوقفته الاستخبارات الفنزويلية قبل اربعة أشهر، لكنه ملزم بالمثول أمام المحكمة كلّ 15 يوما.

واعتقل سيكس في ولاية فالكون في شمال فنزويلا واتهمته السلطات بمحاولة تصوير الرئيس نيكولاس مادورو عن قرب، على ما أفادت منظمة "اسباسيو بوبليكو" غير الحكومية المدافعة عن حرية التعبير.

وباشر سيكس إضرابا عن الطعام في كانون الأول، أوقفه لاحقا وسط مساع دبلوماسية. ونشر سيكس لاحقا رسالة قال فيها إنّه محروم من حقه في الدفاع عن نفسه وإنّه لم يتلق نتائج تحاليل طبية أجراها بعد إصابته بحمى الضنك في نهاية تشرين الأول.

وقصد سيكس فنزويلا للتحقيق في تهريب المخدرات والإتجار بها والإتجار بالبشر وفي موجة نزوح الفنزويليين من بلادهم بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وسبق واعتقل سيكس من قبل أجهزة الاستخبارات السورية في العام 2012 أثناء تغطيته للنزاع السوري، قبل أن يتم إطلاق سراحه في آذار 2013.