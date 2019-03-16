صور| محافظ أسوان يكرم المشاركين في أعمال التجميل استعدادا لـ"منتدى الشباب"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
كرم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، 7 من الفنانين التشكيلين قاموا على تصميم وتنفيذ جدارية فنية بطول 38 مترًا في ميدان المسلة على طريق المطار.
الجدير بالذكر أن الجدارية التي يبلغ طولها 38 مترًا تبرز المقومات الأثرية والتراثية لأسوان.
ويذكر أن المشروع يأتي تحت إشراف الدكتورة فيفيان البتانوني، مدير إدارة الفنون التشكيلية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.
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