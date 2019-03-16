البطاطس عند 6.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور عند نفس مستويات الأمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3.25 جنيه و5.25 جنيه.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 3.25 و5.25 جنيه.

الكوسة بين 7.5 و8.5 جنيه.

الفاصوليا بين 19 و23 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

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الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيها.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4.5 جنيه.

اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 3 و7 جنيهات.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.