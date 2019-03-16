وفاة شخصين و17 في عداد المفقودين إثر انهيار أرضي بالصين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

ذكرت السلطات المحلية في إقليم "شانشي" بشمال الصين اليوم السبت أن شخصين لقيا حتفهما، في حين لا يزال 17 آخرون في عداد المفقودين، بعد سقوط مبنيين سكنيين إُثر انهيار أرضي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الانهيار الأرضي الذي وقع في وقت متأخر أمس الجمعة تسبب في سقوط المبنيين وحمام عام في بلدة "زاولينج" بمدينة "لينفين"، التي تقع على مسافة 720 كيلومترا شمال شرقي العاصمة بكين.

وأضافت الحكومة المحلية أنه تم انتشال 11 شخصا أحياء وجثتين من تحت الأنقاض.

وتتواصل جهود البحث والانقاذ بمشاركة أكثر من 600 شخص، بينهم أفراد خدمات الطوارئ ومسعفون.