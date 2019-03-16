أمطار غزيرة على المدن الساحلية في البحيرة وإغلاق بوغاز رشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت، سقوط أمطار على مدن إدكو ورشيد وكفر الدوار والمحمودية وأبو حمص، ما أدى إلى إغلاق بوغاز رشيد وإدكو أمام حركة الصيد.

ومن جانبه وجه محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لشفط مياه الامطار، ورفع حالة الاستعداد تحسبًا لأي طارئ، من أجل سرعة التعامل مع الطقس السيئ.

وأكد محافظ البحيرة على توجيه سيارات شفط المياه التابعة للوحدات المحلية ومجالس المدن بسرعة شفط المياه ومنع حدوث تراكمات.