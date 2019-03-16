عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

عادت حركة سير القطارات إلى طبيعتها، بعد توقفها ساعة و10 دقائق بسبب عطل فني في جرار "قطار مميز" اليوم السبت، بمحطة سكة حديد البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطاراً من مركز شرطة البلينا بتعطل القطار رقم 158 مميز "الإسكندرية – الأقصر" عقب وصوله إلى محطة سكك حديد البلينا دائرة المركز.

تبين أن القطار المشار إليه أصيب بعطل فني بالجرار، قام مسئولي هيئة السكة الحديد بضم الإمداد، واستأنف القطار رحلته متجاوزًا لمدة ساعة و10 دقائق، ما تسبب في تجاوز القطارين رقمي 986 أسباني "القاهرة – الأقصر" لمدة ساعة و10 دقائق، والقطار 160 مميز "القاهرة – الأقصر" لمدة ساعة.

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