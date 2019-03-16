أطلقت الشرطة النيوزيلندية سراح أحد الموقوفين الأربعة في الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا أمس الجمعة والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت الشرطة النيوزيلندية اليوم السبت إنها اعتقلت أربعة أشخاص بينهم امرأة ومنفذ الهجوم وأطلق سراح أحدهم بعد أن
وذكرت الشرطة أن رجلين وامرأة تم توقيفهم عقب الهجوم بسبب آرائهم المتطرفة لكنهم غير مدرجين على قائمة المطلوبين لا في نيوزيلندا ولا في مكان
يذكر أن الهجوم الإرهابي على المسجدين الذي نفذ أمس الجمعة في مدينة كرايست تشيرتش، أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.
في سياق متصل، قالت الشرطة في نيوزيلندا، اليوم السبت، إن مستشفى في "هوكيز باي" اغلقت بسبب تهديد أمني به.غير أنها لم تعلق بشأن ما إذا كان الإغلاق يتصل بالهجوم الارهابي على المسجدين بمدينة كرايست تشيرش أم لا.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة النيوزيلندية تطلق سراح أحد المشتبه بهم في هجوم المسجدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.