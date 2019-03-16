الصين تؤكد استعدادها مواصلة لعب دور بناء في جنوب السودان

أكد القائم بأعمال بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" استعداد بلاده مواصلة لعب دور بناء في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في جنوب السودان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال تاو في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بعد تبنيه القرار رقم 2459 بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) ونقلتها

وسائل إعلام صينية اليوم السبت إنه منذ نشرها، لعبت (يونميس) دورا مهما في الحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب السودان، ويتعين على المجتمع الدولي مواصلة دعم البعثة في تنفيذ ولايتها.وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، الإقرار الكامل بأهمية الاتفاق المعادتنشيطه بشأن حل النزاع في جنوب السودان والذي تم توقيعه بين الحكومة والمعارضة الرئيسية في سبتمبر الماضي، مؤكدا أهمية أن تركز بعثة (يونميس) على تسهيل تنفيذ الاتفاق من أجل المساعدة في الحفاظ على الزخم الإيجابي الحالي في جنوب السودان.وكان مجلس الأمن مدد أمس /الجمعة/ ولاية (يونميس) لمدة عام إضافي حتى 15 مارس 2020، حيث حصل القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، على 14 صوتا في حين امتنعت روسيا عن التصويت.