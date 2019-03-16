الصين تؤكد استعدادها مواصلة لعب دور بناء في جنوب السودان

أكد القائم بأعمال بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" استعداد بلاده مواصلة لعب دور بناء في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في جنوب السودان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال تاو في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بعد تبنيه القرار رقم 2459 بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) ونقلتها
وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، الإقرار الكامل بأهمية الاتفاق المعاد
وكان مجلس الأمن مدد أمس /الجمعة/ ولاية (يونميس) لمدة عام إضافي حتى 15 مارس 2020، حيث حصل القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، على 14 صوتا في حين امتنعت روسيا عن التصويت.
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