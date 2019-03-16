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الصين تدين الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا

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أدانت وزارة الخارجية الصينية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايس تشيرش" بنيوزيلندا وأسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة 48 آخرين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانغ" ـ في تصريح اليوم -" إن الصين تدين الحادث وتقدم التعازي في الضحايا، وتعرب عن

تعاطفها الشديد مع الأسر المكلومة والجرحى".
وأضاف كانغ أن الرئيس الصيني "شي جين بينج" ورئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) "لي كه تشيانغ"، وعضو مجلس الدولة وزير الخارجية "وانغ يي" أرسلوا رسائل تعزية إلى نظرائهم في نيوزيلندا.
وأعرب الرئيس الصيني في برقية
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تعزية إلى الحاكمة العامة النيوزيلندية "باتسي ريدي" عن صدمته فور علمه بالحادث الذي أسفر عن خسائر بشرية كبيرة، مبديا بالإنابة عن الصين حكومة وشعبا تعاطفه الشديد وتعازيه لنيوزيلندا، وحزنه الشديد لوفاة الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
كما أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ" في برقية تعزية إلى رئيسة الوزراء النيوزيلندية "جاسيندا أرديرن" عن حزنه البالغ على الضحايا وخالص تعاطفه مع المصابين وأسر الضحايا.
 
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