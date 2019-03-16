زعيم المعارضة الفنزويلي يعلن استحواذه على أصول شركة النفط الفنزويلية بواشنطن

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو استحواذه على شركة **** Citgo***وهي فرع شركة النفط الوطنية الفنزويلية ****PDVSA **** في الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف جوايدو في تغريدة عبر موقع
وكانت الولايات المتحدة قد مددت
وأكدت وزارة المالية الأمريكية أن هذه التدابير ستمنع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من الحصول على أي مبالغ مالية من نشاط الشركتين.
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