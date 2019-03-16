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زعيم المعارضة الفنزويلي يعلن استحواذه على أصول شركة النفط الفنزويلية بواشنطن

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 أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو استحواذه على شركة **** Citgo***وهي فرع شركة النفط الوطنية الفنزويلية ****PDVSA **** في الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف جوايدو في تغريدة عبر موقع

التواصل الاجتماعي تويتر،  على أنه أصبح لديه الترخيص لمواصلة نشاط الشركة وهو ما سينقذ أحد الأصول الهامة التابعة للدولة.
وكانت الولايات المتحدة قد مددت
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في وقت سابق الترخيص لشركتي ***Citgo، وPDV Holding**** الفنزويليتين حتى نهاية شهر أبريل المقبل، ما سيسمح لهما بتنفيذ وإنجاز بعض الصفقات.
وأكدت وزارة المالية الأمريكية أن هذه التدابير ستمنع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من الحصول على أي مبالغ مالية من نشاط الشركتين.
 
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