الملك سلمان يرسل برقية تهنئة لرئيس إيرلندا لعيد بلاده الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهدة ، برقيتا تهنئة، لرئيس مايكلدي هيجينز، رئيس إيرلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس وللحكومة وشعب إيرلندا الصديق أطراد التقدم والازدهار.
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