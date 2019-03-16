مصر تدين الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا

أدانت مصر بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة كرايست شيرش بنيوزيلندا مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء.

وأكد بيان اصدرته الخارجية المصرية على وقوف مصر بجانب نيوزيلندا وكافة أسر الضحايا.. مشيراً إلى أن هذا العمل الإرهابي الخسيس يتنافى مع كل مبادئ الإنسانية ويمثل تذكيراً جديداً بضرورة تواصل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب البغيض الذي لا دين له، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف.

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