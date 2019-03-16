الأردن يؤكد استشهاد 3 من مواطنيه في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

أعلنت وزارة الخارجية الاردنية اليوم السبت، مقتل ثلاثة اردنيين في الاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا الذي أودى بحياة 49 شخصاً وأدّى إلى إصابة العشرات.

وقال سفيان القضاة مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية في بيان إن "عدد الشهداء الاردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا قد ارتفع الى ثلاثة شهداء بعد وفاة أحد المصابين وانه تم ابلاغ ذويه".

وأضاف ان "مدير إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة السفير عاهد سويدات قد غادر المملكة أمس متوجها الى نيوزيلندا للتنسيق المباشر مع السلطات النيوزيلندية حول الحادث ولضمان تلقي المصابين الرعاية الصحية الكاملة ولمتابعة والتحقيقات هنالك".

وكانت الخارجية الاردنية أعلنت مساء الجمعة مقتل أردنيين اثنين وإصابة ثمانية آخرين في الاعتداء الذي أثار حالة من الصدمة والاستياء حول العالم.

ودان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تغريدة عبر موقع "تويتر" أمس "المذبحة البشعة"، مؤكداً "هي جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية والإرهاب الذي لا دين له".

ومثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاماً) منفّذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش، اليوم أمام محكمة وجهت إليه تهمة القتل.

وهو لم يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة وسيظل في السجن حتى مثوله مجدداً أمام المحكمة في 5 أبريل.