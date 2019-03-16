البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الجبان الذى استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المصلين.

وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي في بيان ان هذه الأعمال الإرهابية الغادرة والجبانة التي تقوم بها عصابات إجرامية عنصرية، تُعد جريمةً بشعةً تنافي كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، وتنم عن كراهية بغيضة وتمييز عنصري ضد المسلمين.

وطالب رئيس البرلمان العربي بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المساجد والضرب بيد من حديد على من يحاولون تهديد الوئام الاجتماعي ومن يقف ورائهم، والتصدي بكل حزم للدعوات العنصرية وخطابات الكراهية ضد المسلمين.

واكد ضرورة تكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب، بما يسهم في وضع حد للداعمين له، ومحاصرة عناصره الإجرامية، وتجفيف منابع تمويله، وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة.

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