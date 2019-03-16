هجوم نيوزيلندا الإرهابي.. وفاة أردني ثالث متأثرا بجراحه

ارتفع عدد قتلى هجوم نيوزيلندا الإرهابي، الذي وقع الجمعة في منطقة كرايست تشرش، إلى 51 بعد وفاة أردني ثالث متأثراً بجراح أصيب بها في الاعتداء، وفق وكالة عمون.

ومثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاماً) منفذ الاعتداء الإرهابي، السبت، أمام محكمة بالمدينة، حيث وجهت إليه تهمة القتل.

واستمع مدرب اللياقة البدنية السابق والناشط اليميني وهو مكبل اليدين ويرتدي قميصاً أبيض يلبسه المعتقلون، إلى التهمة الموجهة إليه. كما لم يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة، وسيظل في السجن حتى مثوله مجدداً أمام المحكمة في 5 نيسان/أبريل.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، السبت، إن منفذ الاعتداء الإرهابي على المسجدين كان يسعى لمواصلة الهجوم عند اعتقاله.

كما ذكرت أرديرن أن المتهم كانت بحوزته أسلحة في سيارته، معربة عن أسفها بأنه كان هناك أطفال بين ضحايا الهجوم.

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وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قد قال، الجمعة، إن “المذبحة البشعة، التي استهدفت مصلين يؤدون عباداتهم آمنين في مسجدين بنيوزيلندا، هي جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة”.

وذكر الملك عبدالله الثاني، عبر تويتر: “توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية والإرهاب الذي لا دين له. الرحمة لأرواح الضحايا الأبرياء، والعزاء لأسرهم وأمتنا الإسلامية جمعاء”.

المصدر: – العربية.نت